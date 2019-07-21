Вязание крючком. Блуза А-силуэта "Чайка".

Блуза А-силуэта крючком из Yarn Art FLOWERS. Автор идеи Ирина Горбачева.

">

"Узор можно выбрать любой, у меня самый простой с чередование рядов ССН и перекрещенных ССН.

Если у вас один моток Flowers, то можно сразу отмотать нитки для обвязки горловины; после отделения рукавов тоже отмотать немного нужного цвета для их обвязки.

Можно использовать любые нитки, кому какие нравятся, крючок тоже подобрать какой удобней.

Я вязала 2,5.

На рисунках мои цифры и мои размеры приведены для наглядности (р-р 44-46).



Сколько петель набирать?

Набрать цепочку вп и примерить на себя, у меня неглубокая горловина, можно сделать ее более открытой.

Количество петель разделить сначала на 2, первая половина - на перед (ее тоже разделить пополам), вторую половину разделить на 5 равных частей - это спинка и рукава. СтОит обозначить так называемые регланные линии (отметить эти 7 точек маркерами). Прибавки делаются относительно этих точек. Начало вязания отмечено красным. После первого маркера прибавка, далее - перед 2-м, 3-м, 4-м и 5-м, после 5-го сразу прибавка, затем - после 6-го и 7-го, дойти до начала ряда, присоединиться. Повернуть вязание. Прибавки делаются перед 7-м, 6-м и 5-м маркерами, после 5-го сразу прибавка, затем после 4-го, 3-го, 2-го и перед 1-м. Присоединиться к началу ряда.



Далее идет повторение этих двух поворотных рядов, наращивая таким образом среднюю часть спины двумя петлями, по центральной передней точке - двумя петлями, в остальных секторах - по одной, до нужной длины кокетки.



Разделение и росток.

Все имеющиеся петли разделить на 3, где одна часть - это перед, вторая - спинка, третья - оба рукава. Можно перекинуть несколько петель туда-сюда. Так называемые линии реглана (их 7 штук) не будут совпадать с местами разделения тела и рукавов.

Росток вяжется на петлях спинки (азиатский росток). Потом присоединиться к переду, набрав петли подрезов. Начало ряда в середине одного из подрезов. Нужно повесить новые маркеры - центральный передний остается на месте, два средних на спине тоже остаются, остальные снять и повесить два по центрам подрезов (всего 5 маркеров).



Прибавки и убавки.

После 1-го маркера сразу убавка, перед 2-м - прибавка, после него тоже прибавка (тут прибавки остаются прежними), далее перед 3-м убавка, после него еще убавка, после 4-го прибавка, перед 5-м прибавка, перед 1-м убавка. То есть теперь количество петель должно оставаться одинаковым (по центру переда 2 петли прибавили, убавили их же в районе подрезов, так же со спиной). Таким образом, перед остается прежним - уголком, а линии на спине уходят в боковые линии, маркеры 4 и 5 потом будут не нужны. Дальше вяжем до нужной длины, продолжая работать с убавками-прибавками только по переду, спинка вяжется прямо. Если нужно бОльшее расширение, то в местах 1 и 3 маркеров можно иногда не делать убавки, и еще прибавлять по спинной части у подрезов, создавая трапецию.

Рукавов нет, так что пройму просто обвязать, как и горловину и низ изделия".

На размер 46-48 кокетку вязать на 2 ряда больше.

источник

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru